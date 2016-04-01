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ضبط سيوف وخناجر مع سعودي في طريقه للمدينة المنورة بمطار القاهرة

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ضبط سيوف وخناجر مع سعودي في طريقه للمدينة المنورة بمطار القاهرة ضبط سيوف وخناجر مع سعودي في طريقه للمدينة المنورة بمطار القاهرة

تمكنت إدارة التأمين لمطار القاهرة الدولي من ضبط راكب حاول تعريب مجموعة كبيرة من السيوف الخناجر ذات الطابع الاسلامي، وذلك اثناء سفره الي لتقديمها كهدايا لزملاء هناك.

صرحت مصادر امنية بالمطار انه اثناء اتخاذ الاجراءات التامينية المتبعة على ركاب طائرة للطيران المتجهة الى المدينة المنورة ، تم الاشتباه في حقائب الراكب السعودي لظهور اجسام غريبة ، وبفتح الحقائب امام اللواء ايمن أبد الفتاح مدير التامين عثر علي مجموعة من السيوف والخناجر ، امر اللواء فهمي مجاهد مدير امن المطار بالغاء سفر الراكب واتخاذ الاجراءات القانونية معه لحيازته اسلحة بيضاء.

 

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