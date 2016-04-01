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مجلس حكماء المسلمين فى العراق يستنكر حصار الفلوجة ويطالب بتحرك دولى

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مجلس حكماء المسلمين فى العراق يستنكر حصار الفلوجة ويطالب بتحرك دولى مجلس حكماء المسلمين فى العراق يستنكر حصار الفلوجة ويطالب بتحرك دولى

> أعرب مجلس حكماء المسلمين، برئاسة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، عن قلقه واستنكاره الشديد إزاء الأوضاع المأساوية المؤلمة التى تتعرض لها مدينة (الفلوجة) العراقية، نتيجة الحصار المفروض عليها منذ فترة؛ ما أودى بحياة كثيرين من المدنيين وسط نقص حاد فى الماء والغذاء والدواء .

وأكد مجلس الحكماء - فى بيان اليوم الجمعة - رفضه القاطع لسياسات الحصار والتجويع وقتل المدنيين الأبرياء، مشددا على أن الإسلام حرَّم كل ما يتسبب فى إزهاق النفس البشرية أو تعريضها للأذى بأى صورة من الصور، موضحا أنَّ ما يتعرض له سكان (الفلوجة) يتنافى مع القيم الدينية والأعراف الإنسانية والمواثيق والمعاهدات الدولية ولا يقبله أى ضمير إنساني.

وأكد المجلس رفضه الشديد لما يقترفه تنظيم (داعش) الإرهابى من ممارسات إرهابية بغيضة بالفلوجة، تسببت فى حصارها وموت وتجويع أهلها.

وطالب المجتمع الدولى والمنظمات الإغاثية والدول العربية والإسلامية بتحمل مسئولياتهم وضرورة التحرك الفورى والعاجل للعمل على فك هذا الحصار الظالم، وإغاثة أهالى المدينة المحاصرين، معتبرا أن الصمت على هذا الوضع المأساوى يعد "وصمة عار فى جبين الإنسانية" .
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