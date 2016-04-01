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فيديو.. قرعة الحج لاختيار 10 آلاف حاج منتصف الشهر الحالي

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فيديو.. قرعة الحج لاختيار 10 آلاف حاج منتصف الشهر الحالي فيديو.. قرعة الحج لاختيار 10 آلاف حاج منتصف الشهر الحالي

أرشيفية

قال أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتسيير أعمال الحج والعمرة، إن قرعة الحج ستتم في النصف الأول من أبريل الحالي، لاختيار 10 آلاف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية وفقًا لنسبة تعداد كل محافظة.

وأوضح “عبد الموجود”، خلال اتصال هاتفي لبرنامج “مباشر من العاصمة” عبر فضائية “أون تي في”، اليوم الجمعة، أن شروط التقدم للحصول على تاشيرة حج الجمعيات الأهلية أن يكون المتقدم عضو بأحد الجمعيات الأهلية وفقًا لمحل إقامته الموجود ببطاقة الرقم القومي قبل تاريخ 1-1-2016.

مضيفًا أن هناك نحو 100 ألف شخص تقدموا لحج الجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أن باب التقديم للحج تم إغلاقه الخميس الماضي.

ولفت المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتسيير أعمال الحج والعمرة، إلى أنه يتم حاليًا مراجعة كافة بيانات المتقدمين بالتعاون مع وزارة الداخلية، ومن كان له سابقة حج خلال الخمس السنوات الماضية من بين الـ 100 متقدم سيتم إستبعاده، وأختيار 10 آلاف حج ممن تنطبق عليهم الشروط، وفقًا لقرار المملكة العربية بتخفيض أعداد الحجاج لحين الإنتهاء من توسعة الحرم.

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