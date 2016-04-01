ضبط محاسب بالشباب والرياضة في أسوان لانتمائه لجماعة الاخوان

مراسل ONA

تمكنت اليوم الجمعة، حملة أمنية مكبرة من مباحث أسوان، من ضبط المدعو أ. ع. م ( 30 عاما) محاسب بمديرية الشباب والرياضة بأسوان، وبحيازته عدد ( 3 ) مطبوعات مدون عليها عبارة «الإخوان المسلمين بأسوان»، و( 7 ) مطبوعات لعلامات رابعة، و( 4 ) مطبوعات مدون عليها عبارة «مرسي رئيسي».

وتبين من التحريات التي أجريت، إنتماءه لجماعة الاخوان المسلمين، وسعيه للإستعانة ببعض الموالين للتنظيم الاخواني للقيام بأعمال تخريبية، تستهدف مؤسسات الدولة بهدف إثارة الفوضى والقيام بأعمال عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة .

وتم تحرير محضرا له برقم ( 1423) لعام 2016 م ، وجاري عرضه علي النيابة العامة .