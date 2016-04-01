مقتل 65 إرهابياً فى مواجهات مع الجيش برفح والشيخ زويد

فى إطار استكمال عملية حق الشهيد.. تمكنت اليوم، الجمعة، عناصر إنفاذ القانون بشمال سيناء من القوات المسلحة والشرطة المدنية من استهداف عدد من الملاجئ والتجمعات ومخازن السلاح والذخيرة والوقود للجماعات الإرهابية بمدينتى رفح والشيخ زويد، بمعاونة القوات الجوية، والقضاء على 65 فردا من العناصر الإرهابية شديدى الخطورة.

وفى نفس الإطار وعلى الاتجاه الاستراتيجى الغربى تمكنت عناصر من القوات الجوية من استهداف وتدمير 12 عربة دفع رباعى "لاند كروزر" خاصة بالمهربين، التى تستخدم فى أعمال التهريب عبر الحدود الليبية.

وتواصل قوات إنفاذ القانون ملاحقة العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة على محاور وطرق التحرك.

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