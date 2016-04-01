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الأمن اللبنانى ينقذ 75 فتاة غالبيتهنّ من السوريات من شبكة إتجار بالنساء

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الأمن اللبنانى ينقذ 75 فتاة غالبيتهنّ من السوريات من شبكة إتجار بالنساء الأمن اللبنانى ينقذ 75 فتاة غالبيتهنّ من السوريات من شبكة إتجار بالنساء

>أوقفت القوى الامنية اللبنانية، أكبر للإتجار بالنساء لأهداف جنسية، يتم الكشف عنها خلال خمس سنوات، وأنقذت 75 فتاة غالبيتهنّ من السوريات، وفق ما قال مصدر أمنى لـ"فرانس برس" اليوم الجمعة.

وقال المصدر الامنى "هذه اكبر شبكة اتجار بالنساء يتم الكشف عنها منذ اندلاع النزاع فى سوريا" فى مارس 2011، وجاء فى بيان لقوى الامن الداخلى اللبنانى انها تمكنت "خلال عملية أمنية نوعية، من كشف هويّة مجموعة أشخاص يؤلفون أخطر شبكة للإتجار بالأشخاص فى لبنان وتوقيفهم فى محلة جونيه".

واشار البيان الى انه تم "تحرير 75 فتاة معظمهنّ من الجنسية السورية، تعرضن للضرب والتعذيب النفسى والجسدى وأجبرن على ممارسة الفحشاء تحت تأثير التهديد بنشر صورهن عاريات وغيرها من الأساليب".

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