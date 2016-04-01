أخصائى نفسى: فى يوم اليتيم بلاش أفورة واهتم باللى هيفيده على المدى البعيد

فى يوم اليتيم عليك، إذا كنت تنوى أنت وأصدقاؤك أن تقدم خدمة لمن لا أب ولا أم له، فعليك أن تعى أن الأيتام يحتاجون للكثير، أكثر من الحب والتعاطف والشفقة، ولذا عليك أن تركز مجهودك فى أمر يفيدهم بالفعل.

أوضح الدكتور محمد رمضان الأخصائى النفسى ومنسق صندوق الإدمان، أن اليتامى يشعرون دائمًا بالوحدة، وبالرغبة فى الشعور بالأمن، لذا تجد أحلامهم كبيرة وعظيمة، فكل واحد منهم يحلم بتوفير الأمان فى حياته بطريقته الخاصة.

ونصح الدكتور محمد بعدة أمور فى التعامل مع اليتيم منها:

- بلاش أفورة: فإذا أردت مساعدته لا تبالغ فى إظهار تعاطفك معه كأنه لديه علة، بل هو يعانى نقصا ما، لكنه شخصا عاديا يمتلك جوانب أخرى يمكنه التعويض بها

>- لا تفكر فى إعطائه مالا فقط، أو تشترى له الألعاب فقط، بل قدم له خدمة على المدى الطويل، على سبيل المثال تكفل بدراسته طوال المرحلة الابتدائية .

>- اهتم بتعليمه حرفة، أو تعزيز هواية لديه.

>- خصص جزءا من وقتك كل أسبوع، وزُر دور الأيتام، وابنى صداقات معهم لتكتشفهم وتقدم لهم خدماتك.

>- تكفل بطفل يتيم داخل دار الأيتام التى يعيش بها، ولا تكتفى بالتكفل ماديا بل كن صديقا مقربا له.

>- تكفل بتعليمهم الرسم على سبيل المثال.

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