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#في_الكلاسيكو - جوارديولا: إنها المواجهة المليئة بالعواطف

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#في_الكلاسيكو - جوارديولا: إنها المواجهة المليئة بالعواطف #في_الكلاسيكو - جوارديولا: إنها المواجهة المليئة بالعواطف

(إفي): قال المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، الإسباني بيب جوارديولا يوم الجمعة إن مواجهة يوم السبت بين فريقه السابق برشلونة وريال مدريد في الجولة الـ31 من الدوري الإسباني ستكون "خاصة ومليئة بالعواطف".

برشلونة يواجه ريال مدريد مساء السبت في كلاسيكو الكرة الإسبانية.

وقال جوارديولا عن المباراة: "المباراة ستكون مليئة بالعواطف".

وتطرق مدرب برشلونة السابق في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة قبل مواجهة بايرن أمام أينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني للحديث عن الراحل يوان كرويف.

وقال بيب: "كرويف كان مفكرا لكرة القدم الأوروبية بالكامل وليس برشلونة".

وأشار جوارديولا إلى أن كرويف كان عنصرا هاما في حياته على الصعيد الشخصي أيضا.

وتابع المدير الفني "لقد قدم لي كل ما أرجو وساعدني وكان بمثابة والد وتعلمت منه الكثير".

يذكر أن كرويف الذي درب جوارديولا في البرسا بين 1988 و1996 توفي الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 68 عاما بسبب سرطان الرئة.

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