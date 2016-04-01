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صور.. محافظ «بني سويف» يسلم 15 جهاز عروسة للأيتام

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مراسل ONA

كلف المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، اللواء حسام الدين رفعت سكرتير عام المحافظة، لحضور الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بالتنسيق مع المحافظة لتجهيز الفتيات اليتيمات ، وذلك عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز.

وتم خلال الحفل توزيع الأجهزة الكهربائية ومستلزمات تجهيز العرائس المقدمة من  مجلس إدارة المسجد والتي شملت ( ثلاجة , غسالة , بوتاجاز)  لكل فتاة بإجمالي 15 فتاة من غير القادرات من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز المحافظة .

وحضر التوزيع المستشار أحمد عبدالجواد , والشيخ محمد عيد مدير أوقاف البندر, نائبا عن وكيل الوزارة , والمهندس على يوسف نائبا عن رئيس المدينة, والشيخ أحمد عبدالعال إمام وخطيب المسجد ، والعديد من أهالي مدينة “بني سويف” .

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