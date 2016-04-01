صور.. محافظ «بني سويف» يسلم 15 جهاز عروسة للأيتام

مراسل ONA

كلف المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، اللواء حسام الدين رفعت سكرتير عام المحافظة، لحضور الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بالتنسيق مع المحافظة لتجهيز الفتيات اليتيمات ، وذلك عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز.

وتم خلال الحفل توزيع الأجهزة الكهربائية ومستلزمات تجهيز العرائس المقدمة من مجلس إدارة المسجد والتي شملت ( ثلاجة , غسالة , بوتاجاز) لكل فتاة بإجمالي 15 فتاة من غير القادرات من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز المحافظة .

وحضر التوزيع المستشار أحمد عبدالجواد , والشيخ محمد عيد مدير أوقاف البندر, نائبا عن وكيل الوزارة , والمهندس على يوسف نائبا عن رئيس المدينة, والشيخ أحمد عبدالعال إمام وخطيب المسجد ، والعديد من أهالي مدينة “بني سويف” .