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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا ويستمر تزايد كميات السحب نهارا على بعض المناطق الداخلية والجنوبية مع فرصة لسقوط بعض الأمطار وتقل كميات السحب تدريجيا بعد الظهر والمساء على أغلب المناطق والرياح شمالية غربية  نشطة السرعة إلى قوية أحيانا  فوق البحر.

حركة الرياح : شمالية غربية / 25 - 35 / 40 كم/ساعة على اليابسة تصل سرعتها / 40 -  55/ 65 كم/ساعة فوق البحر.
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> البحر .. مضطرب إلى شديد الاضطراب .. بارتفاع من ثلاث أقدام إلى خمس وست أقدام قرب الساحل ومن ثماني إلى عشر و12 قدما بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة العاشرة و 51 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثالثة وتسع دقائق مساء.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    25      20              85       45 .
> دبي                        24      19              90       50 .
> الشارقة                   25      20              85       50.
> عجمان                    25      19              90       50.
> أم القيوين                24       20             85        50 .
> رأس الخيمة             25        20             95       45 .
> الفجيرة                   30       24              75       25.
> العين                     25       20              85       35 .
> ليوا                       24      20               90       35 .
> الرويس                  24      19               85       55 .
> السلع                    24       20               85       55.
> دلما                      23      19               90       50 .
> طنب الصغرى          22      18               75       55 .
> طنب الكبرى            22      18               75       55 .
> أبوموسى               22       19               75       50.

 

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