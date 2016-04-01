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العراق تقيم نصبًا تذكاريًا لـ«زها حديد» وسط بغداد

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العراق تقيم نصبًا تذكاريًا لـ«زها حديد» وسط بغداد العراق تقيم نصبًا تذكاريًا لـ«زها حديد» وسط بغداد

زها حديد

أعلن البنك المركزي العراقي، عزمه إقامة نصب تذكاري للمعمارية العراقية الراحلة زها حديد، في مبناه الجديد وسط بغداد، تكريماً لتلك “المبدعة”.

وقال البنك في بيان له مساء يوم أمس الخميس، إنه “تلقى ببالغ الأسى نبأ رحيل المعمارية العراقية الكبيرة زها حديد، التي أبدعت في كثير من تصاميمها المعمارية ومن بينها المبنًى الجديد للبنك المركزي العراقي، الذي من المؤمل البدء بأعمال البناء والتشييد فيه مطلع ٢٠١٧ المقبل”.

وأضاف البنك المركزي العراقي، أنه “تكريماً لهذه المبدعة العراقية تقرر إقامة نصب تذكاري لها في الموقع الجديد في الجادرية، وسط بغداد”.

يذكر أن المعمارية زها حديد، توفيت اليوم، في إحدى مستشفيات مدينة ميامي الأميركية، في إثر نوبة قلبية، عن عمر يناهز الـ65 سنة.

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