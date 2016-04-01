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«الاسعاف»: إصابة 17 في إنقلاب سيارة بالشرقية

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«الاسعاف»: إصابة 17 في إنقلاب سيارة بالشرقية «الاسعاف»: إصابة 17 في إنقلاب سيارة بالشرقية

حادث تصادم – أرشيفية

مراسل ONA

قال الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف المصرية، بأن حادث إنقلاب السيارة «الربع نقل» التي كانت محملة عمال بطريق العاشر أمام محطة المياه بمحافظة الشرقية، قد وقع ظهراليوم فى تمام الساعة الثانية عشر و 20 دقيقة .

وقال الانصاري ، أن الحادث أسفر عن 17 حالة إصابه لشباب وأطفال تتراوح أعمارهم من «11  الي 31 عاما » ، ونشب عنه إصابات ما بين جروح وكسور وكدمات، وجروح قطعية، وتم نقلهم جميعاً للتأمين الصحى بالشرقية، ومستشفى بلبيس المركزى لتلقى العلاج.

وكشف أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه في هذه المنطقة، ولكن عديدة تحدث فيها بصفة إسبوعية، نتيجة إستخدام سيارات الربع نقل فى التنقل والمواصلات.

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أونا

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