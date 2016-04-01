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#في_الكلاسيكو - زيدان يرد على جيمس رودريجيز: هنا يحظى بحب الجميع

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#في_الكلاسيكو - زيدان يرد على جيمس رودريجيز: هنا يحظى بحب الجميع #في_الكلاسيكو - زيدان يرد على جيمس رودريجيز: هنا يحظى بحب الجميع

(إفي): أبرز المدير الفني لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان أهمية خاميس رودريجيز بالنسبة للفريق، مؤكدا أنه يكن له نفس "الحب مثل الباقين"، وذلك ردا على تصريحات اللاعب الكولومبي حين قال إنه يشعر "بدعم الجميع" حين يلعب مع منتخب بلاده.

وكان خاميس، الذي يلعب أحيانا أساسيا وأحيانا أخرى يجلس على دكة الاحتياطي، قد قال في تصريحات صحفية عقب المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده على الإكوادور (3-1) في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 ، "عندما يلعب المرء ويحظى بدعم الجميع يظهر ذلك".

ولم يتملص زيدان حين سؤل عن هذه التصريحات في مؤتمر صحفي وأكد "ما قاله كان واضحا، أعتقد أنه سعيد لكن المشكلة هي نفسها دائما، حين نقتطع شيء ما من سياقه تتعقد الأمور".

وأضاف "إنه سعيد هنا وملتزم. لكن عندما يفكر المرء أنه لن يلعب تتعقد الأمور لأنه يريد أن يلعب دائما، يريد أن يشعر بأنه مهم. في النهاية هذا أمر طبيعي لأنك تذهب مع وتقول أشياء، لكن هنا يحظى بنفس الحب مثل الباقين".

وبعيدا عن تصريحات خاميس، أبدى زيدان تقديره للاعبه، مؤكدا أن "الأهم هو أنه ملتزم فيما يتعلق بما يفعله في الملعب، لكن الصعوبة تكمن في أن مسئوليتي هي اتخاذ القرارات وسوف أفعل ذلك دائما وفقا لما أراه مناسبا للفريق".

وأضاف زيدان أنه "لا خاميس ولا أي لاعب أخر يقبل أن يكون على دكة الاحتياطي"، مؤكدا أنه لا يعرف "أحدا يعجبه ذلك"، لكن موقعه يحتم عليه "اتخاذ القرارات".

وأوضح "نحن 22 لاعبا وسأشكل دائما الفريق الذي أراه مناسبا في تلك اللحظة. كما أن خاميس في حالة جيدة للغاية، يعلم أنه سيلعب معنا، إنه لاعب هام بالنسبة للفريق. دائما مهما حدث سوف أمنحه حبي مثل الباقين لأنه لاعب عظيم وسيساعدنا كما يعلم".

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