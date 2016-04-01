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وكيل مارتن يول لـ في الجول: أزمة النائب العام تخص إدارة الأهلي.. وهذه حقيقة ترحيله خارج مصر

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وكيل مارتن يول لـ في الجول: أزمة النائب العام تخص إدارة الأهلي.. وهذه حقيقة ترحيله خارج مصر وكيل مارتن يول لـ في الجول: أزمة النائب العام تخص إدارة الأهلي.. وهذه حقيقة ترحيله خارج مصر

أكد محمد حبشي وكيل أعمال مارتن يول المدير الفني الهولندي للنادي الأهلي أنه لم يتلق أي بلاغ بشأن موكله بخصوص أزمة نقابة المهن الرياضية.

مكتب النائب العام استقبل يوم الخميس بلاغا من قبل نقابة المهن الرياضية ضد مارتن يول مستنده في بلاغها على أن "الأهلي لم يستخرج تصريح ممارسة مهنة من النقابة للمدير الفني". (طالع التفاصيل)

وعن ذلك، قال الحبشي في تصريحات لـ FilGoal.com: "لا أعرف شئ بخصوص البلاغ المقدم ضد مارتن يول بسبب عدم دفع 10% من قيمة عقده واستخراج تصريح العمل في .

وأضاف: "لم يتم إخطارنا بالبلاغ المقدم من جانب نقابة المهن الرياضية، وهذا أمر يخص إدارة النادي ولا دخل لمارتن يول به".

الحبشي أتم "أثق في إدارة النادي للأهلي للتعامل مع الموقف، وبخصوص ما تردد عن إمكانية ترحيل المدرب عن مصر أمرا مستبعدا تماما".

وتولى مارتن يول القيادة الفنية للأهلي خلفا لعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" الذي شغل المنصب بشكل مؤقت على خلفية رحيل جوزيه بيسيرو المدير الفني البرتغالي الحالي لنادي بورتو.

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