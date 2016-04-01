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نهاية الأزمة.. الأهلي يتواصل لاتفاق نهائي مع إيبيمبوي

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نهاية الأزمة.. الأهلي يتواصل لاتفاق نهائي مع إيبيمبوي نهاية الأزمة.. الأهلي يتواصل لاتفاق نهائي مع إيبيمبوي

أنهى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أزمة بيتر إيبيمبوي لاعب الفريق السابق ليسحب الأخير شكواه ضد النادي.

ورحل بيتر إيبي عن الأهلي بعد فسخ تعاقده لينضم لصفوف الانتاج الحربي قبل بداية الموسم الجاري.

قبل أن يقدم اللاعب شكوى ضد الأهلي بسبب المستحقات المتأخرة. (طالع التفاصيل)

وقدم سيد عبد الحفيظ عرضا لإيبيمبوي في جلسة جمعتهما مساء يوم الخميس. قبل أن يتلقى مدير الكرة بالأهلي اتصالا من اللاعب يُفيد بموافقته على العرض وتسوية كافة المستحقات الخاصة به وديا حسبما أكد الموقع الرسمي للنادي.

وسحب إيبيمبوي شكواه المقدمة ضد الأهلي لتنتهي الأزمة.

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فيديو اليوم السابع