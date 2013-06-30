علاج تيبس مفاصل الأصابع؟

أرسل قارئ يقول أعانى من تيبس فى إصبعى ولا أستطيع تحريكه فهل هناك علاج لهذا المرض؟

يجيب الدكتور ضياء السيد أخصائى العظام وجراحة اليد يتعرض البعض منا إلى إصابات فى الجلد حول أصابع اليد نتيجة جروح من خاتم الزواج أو الخطوبة المداومة على ارتداء الإكسسوارات أو بسبب جروح من زجاج أو سكين.

ومع عدم الاهتمام بعلاج تلك الجروح البسيطة بشكل جيد أو مع جراح متخصص يتعرض الجلد للشد، ويشعر المريض بعدم استطاعته فرد الإصبع المصاب بشكل جيد ومع مرور الوقت تتعرض المفصلة المسئولة عن حركة الإصبع للتيبس وفقدان الليونة لأداء حركة الثنى والفرد.

وكذلك تتأثر الأوتار والشرايين الرفيعة حول الإصبع لأن الثنى لفترة يؤدى إلى قصر فى طول تلك الشرايين المغذية للإصبع المصاب ولعلاج تلك المشكلة يتم إزالة تلك الالتصاقات عن طريق الجراحة وعمل تسليك حول مقصلة الاصبع وتحريكها أثناء الجراحة

ويتعرض الجلد المغطى للإصبع بعد تسليكه للقصر ويستلزم نقل جزء من الجلد من أسفل الجلد المغطى للساعد ونقله لتغطية الإصبع وتعويض هذا القصر ويتم ذلك بطريقة تسمح للإصبع بعودته للحركة بعد شهر وبمساعدة العلاج الطبيعى بعدها.