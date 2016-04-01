محافظ بورسعيد: أشعر بالفخر وسط الأيتام لأننى ولدت يتيمًا مثلهم

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه يشعر بالفخر وسط أيتام بورسعيد لأنه نشأ يتيمًا مثلهم تمامًا، مؤكدًا أن دعم المحافظة للأيتام لن يكون فى يوم اليتيم فقط ولكن على مدار العام.

وقال أثناء حضوره حفلاً رسميًا بيوم اليتيم فى مكتبة مصر العامة عقب صلاة الجمعة اليوم، إنه يدعم كل الجمعيات الأهلية التى نظمت حفلات على مستوى المحافظة بمناسبة يوم اليتيم، ووجه لهم التحية، مشيرًا إلى استعداد المحافظة للتعاون مع أى جهة بهدف دعم أيتام المحافظة.

وتشهد محافظة بورسعيد فى أماكن متعددة من الجمعيات الأهلية والنوادى والمكتبات حفلات بيوم اليتيم يقدمون خلالها الهدايا والألعاب التى تدخل البهجة والسرور على قلوب أيتام بورسعيد، على المستوى الأهلى وغير الرسمى.

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