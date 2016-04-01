بالصور.. القردة "سمر" تضع مولدها الجديد "عيد" بحديقة حيوان الزقازيق

أعلنت حديقة الحيوان بالزقازيق، أن القردة "سمر" وضعت مولدها الجديد وأطلقوا علية اسم "عيد".

وقال مصدر مسئول لـ"اليوم السابع"، إن المولود "عيد" يتمتع بصحة جيدة، وأن طبيب الحديقة يباشر حالته والأم للاطمئنان عليهما، وأنه من المقرر إقامة الاحتفال بالمولود يوم الجمعة 8 أبريل ضمن احتفالية عيد اليتيم.

يذكر أن القرد الزوج "وحيد" وهو من نوع "النيل الأزرق" كان قد دخل فى حالة اكتئاب شديدة الشهر الماضى، وحاول الانتحار "بعض نفسه" بطريقة وحشية، مما سببت له جروح بالقدم، بسبب الكبت الجنسى لامتناع الزوجة "سمر" عنه لظروف حملها، وقررت إدارة الحديقة نقل "وحيد" لجبلاية الجيزة، لتوفير مناخ صحى له، وتم تزوجيه بأنثى أخرى هناك.

ويوجد فى الحديقة 3 أنواع من القرود، الحبشى والسوادنى والنيل الأزرق، تمتع بصحة جيدة ومخصص لكل نوع قفص له ولعائلته.

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- نقل القرد وحيد لمحاولته الانتحار بسبب الكبت الجنسى من حديقة الزقازيق للجيزة