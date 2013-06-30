الفحص الجيد بعد عملية الغضروف يجنب ظهوره مرة أخرى

أرسلت قارئة تقول والدتى مريضة كبيرة فى السن، تعانى من مرض الانزلاق الغضروفى ونصحها الطبيب بإجراء جراحة وقامت بها بالفعل ثم فوجئنا بظهور المرض مرة أخرى، وطلب منها الطبيب إجراء عملية شفط للغضروف فهل هذا صحيح وطبى؟

يجيب الدكتور ضياء السيد أخصائى جراحة العظام وجراحة اليد أن الشعور بآلام بعد استئصال الغضروف يستلزم الفحص الجيد لمعرفة هل الألم ناتج من الغضروف أم العضلات أم من التهابات فى العظام، أى هناك أسباب كثيرة لذلك ينصح بعمل أشعة عادية وأشعة رنين مغناطيسى على الفقرات القطنية والحوض.

وينصح بتناول بعض المسكنات والراحة التامة ولا داعى للانزعاج من تلك المشكلة ومعظم أسباب آلام الظهر بعد الجراحة تعود لممارسة نفس العادات الخاطئة التى كانت سبب فى المشكلة من البداية.

وأيضا قد يكون السبب يعود إلى الوزن الزائد وعملية شفط الدهون بشكل غير جيد

> لكن أنصحك بها بعد التأكد من أن آلام الظهر عندك ناتجة من الوزن الزائد المسبب لآلام ظهرك وليست من شئ آخر.