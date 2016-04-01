ننشر اعترافات المتهم بقتل طفلة بعد اغتصابها فى العجوزة

حصلت اليوم السابع على اعترافات المتهم باستدراج طفلة و اغتصابها ثم قتلها والتخلص من جثتها و إلقائها فى الشارع بالعجوزة.

و سرد المتهم تفاصيل ارتكابه الجريمة قائلا إنه يعمل بمحل "سوبر ماركت" فى أرض اللواء، وأن المحل ملحق به مخزن كائن بجواره، و أثناء نقله البضاعة من المخزن لاحظ طفلة ترغب فى شراء عبوة "زبادى" من المحل، فقرر الاعتداء عليها جنسيا.

وأضاف المتهم أنه استدعى الطفلة وطلب منها الدخول للمخزن لإحضار الزبادى، ثم دخل خلفها، وأغلق الباب و اعتدى عليها جنسيا، وعقب انتهائه من ارتكابه الواقعة وخشية افتضاح أمره، قرر قتلها، فكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، ثم وضع جثتها داخل جوال، ووضعه بكرتونة واستغل عدم مرور أحد من المواطنين وحمل الكرتونة، ووضعها بالشارع بالقرب من المخزن.

وتابع المتهم أنه عقب ارتكابه الجريمة عاد إلى عمله بالمحل، حتى لا يشك أحد بأمره، مؤكدا أنه لا يعرف الطفلة، الإ أنها كانت تتردد على المحل لشراء الحلوى.

وكشفت تحريات المقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزه أن والد الطفلة عقب اكتشافه اختفاء ابنته، بحث عنها عدة ساعات، ثم حرر محضرا بغيابها صباح اليوم التالى لاختفائها، أفاد فيه أن ابنته توجهت إلى المحل لشراء "زبادى" إلا أنها اختفت عقب ذلك.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة وإجراء المعاينة، تم العثور على كرتونة بالشارع، وبتفتيشها عثر على جثة الطفلة، وتبين أنها هى التى تم تحرير محضر بغيابها، وكشفت التحريات التى أشرف عليها العقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث شمال الجيزة من خلال فحص العاملين بالمحل، أن أحد عمال المحل ويدعى "هيثم.ع.خ" وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه.

>وبمواجهته اعترف أمام العميد محمد عبد التواب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بإرتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

عامل يقتل طفلة بعد اغتصابها ويتخلص من جثتها داخل كرتونة فى الشارع بالعجوزة