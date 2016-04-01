التعرف على جثتين لغرقى هجرة غير شرعية بكفر الشيخ والنيابة تصرح بدفنهما

صرحت نيابة كفر الشيخ برئاسة المستشار أحمد عبد الحى، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، بدفن جثة كل من محمود على محمد سبع 16 سنة، وإبراهيم مصطفى إبراهيم البيلى 16 سنة، وكلاهما من قرية أبو صير مركز سمنود بمحافظة الغربية، من بين الغرقى ضحايا رحلة الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ.

وأكد الدكتور أحمد الجنزورى رئيس فرع إسعاف كفر الشيخ، أن أهالى الشابين محمد على محمد 16سنة، و إبراهيم مصطفى إبراهيم البيلى 16 سنة، تسلموا جثتيهما من مشرحة كفر الشيخ العام، وكانا الشابان من بين الغرقى فى أحداث الهجرة غير الشرعية التى شهدتها سواحل البرلس أمس.

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