ضبط قوادة و6 من راغبى المتعة الحرام فى شقة للأعمال المنافية للآداب بطنطا

تمكن المقدم محمد عاصم رئيس قسم حماية الآداب بمديرية أمن الغربية، تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، والعقيد مجدى عوض وكيل المباحث الجنائية، من ضبط ربة منزل تدير منزل للأعمال المنافية للآداب و6 من راغبى المتعة الحرام بينهم سائق قطار، متلبسين داخل شقة مستأجرة بشارع اللواء عادل الهرميل ثان طنطا.

كان اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، قد وجه اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، بتكثيف الحملات على الملاهى الليلية والأماكن التى تدار بدون تراخيص وتمارس بها الأعمال المنافية للآداب العامة والبلطجة، والتصدى لظاهرة البلطجة فى كافه المناطق المعروفه بتلك الأعمال، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العناصر الجنائية التى تمارسها، قادها العقيد مجدى عوض وكيل قسم المباحث الجنائية، وبرئاسة المقدم محمد عاصم رئيس قسم حماية الآداب وضباط قسم حماية الآداب بالمديرية.

وأسفرت التحريات عن قيام "جليلة.م.ح" وشهرتها "أم بسنت" 34 سنة ربة منزل، مقيمة بشقة مستأجرة بشارع اللواء عادل الهرميل دائرة قسم ثان طنطا، بإدارة الشقة سكنها فى أعمال الدعارة، وأنها ضالعة فى مجال تسهيل واستغلال دعارة النسوة الساقطات لراغبى المتعة الحرام من الرجال بدون تمييز نظير أجر مادى تتحصل عليه.

وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط قسم حماية الآداب العامة بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم ثان طنطا، برئاسة الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم، تم ضبط "جليله.م.ح" وبحوزتها "شريط تامول به 5 أقراص"، و"عمر.ص.ح" 18 سنة عاطل، مقيم بقرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا، و"علاء.ف.م" 45 سنة سائق قطار مقيم بمنطقة كفرة السجن أول طنطا، و"نجلاء.ا.ط" 36 سنة، ربة منزل، مقيمة بمنطقة كفرة مليم ثان طنطا، وسبق اتهامها فى قضيتى "ضرب".

كما تم ضبط "دام.ا.م" 21 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية سجين الكو مركز قطور، و"رحاب.ن.م" 39 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية الأنبوطين مركز السنطة، و"غاده.ر.س" 22 سنة، بدون عمل، مقيمة بمنطقة الساحل بالقاهرة، داخل الشقة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بصحتها، وأقرت الأولى بإدارة المسكن فى أعمال الدعارة بمعاونة الثانى، وأن الأقراص المخدرة بقصد التعاطى، وأقر الثانى بذات المضمون، وتحرر المحضر رقم 8821 جنايات قسم ثان طنطا لسنة 2016.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، وصرف "غاده.ر.س" من القسم، والتنبيه عليها بالحضور فور طلبها، وإرسال حرز الأقراص المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى بطنطا لفحصها.

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