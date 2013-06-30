كيف تتخلص من الوسواس القهرى؟

يقول الدكتور محمود عبد الرحيم غلاب أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة سابقا إنه لا يوجد بيننا شخص لم تواته بعض الهلاوس أو الوساوس القهرية فى يوم من الأيام، والتى تدفعه إلى الاعتقاد بأنه سيئ من أى ناحية كانت، ولكنها تصر وتعمق الفكرة بداخله بشكل مرضى أنه سيئ للغاية.

أشهر أشكال الوساوس القهرية التى يلعبها معنا عقلنا هى شعور الفتاة مثلا بوسواس عدم الوضوء، أو نقض الوضوء بالرغم من أن وضوءها سليم، وجميعنا مررنا بهذا الوسواس الخفى وعلى أساسه قمنا بإعادة التوضؤ، وعلى سبيل المثال قد يصاب الكثير منا بوسواس النظافة فى البيت، أو وسواس عبارة عن أفكار جنسية غير مرغوبة ومنافية تماما للتربية والأخلاق الحميدة كأن يشعر بعض منا أنه يريد إقامة علاقة غير شرعية، أو أنه يريد إقامة علاقة مثلية الجنس.

كذلك يصاب الكثير من الناس بوسواس مثلا فى حياته اليومية بأنه إنسان سيئ وغير موفق وعديم الحظ، أو أنه شخص غير جيد، لأن هذه الوساوس الشاذة جاءت فى مخيلته.

وهو اعتقاد خاطئ ومجرد وسواس يحاول التمكن والتحكم فى عقل الإنسان وإقناعه بأنه شخص غير كفء، ويمكن للإنسان التخلص من هذا الوسواس بالتحدث دوما مع ذاته ومصالحتها بأنها جيدة وأخلاقها حميدة وواثقة من ذلك، بل ويقوم الإنسان بطرد أى فكرة خبيثة تتسلل إلى عقله وتقنعه بأنه سيىء وشاذ التفكير، ويحاول دوما وضع بعض الأفكار البديلة التى تحقق له السعادة ويرسم هذه الأفكار بنفسه ويجعلها مثل الواقع التخيلى الذى يعيش فيه أيام وأيام حتى ينسى كل الأفكار الخبيثة التى كانت تحاول السيطرة عليه من قبل.