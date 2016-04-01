أجمل الاطلالات الربيعية المحتشمة استوحيها من كايت ميدلتون !

تُعتبر "كايت ميدلتون" Kate Middleton دوقة كامبريدج أيقونة من أيقونات الموضة في عصرنا الحالي، واطلالاتها ناعمة ورزينة وغاية في الأنوثة، وبما أن البروتوكول الملكي يفرض عليها نمطاً مُعيّناً في اللباس فقد اتسمت أيضاً بالحشمة لكنها لم تخلُ من اللمسات العصري.

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وهذا ماجعل من "كايت" kate مثلاً يُحتذى به في الأناقة، واطلالاتها الربيعية بدت مميزة جداً ولاسيما أنها تعشق الألوان الزاهية لذلك فإننا نراها كل يوم تختار لوناً مُختلفاً فأحياناً تفضل الأخضر الغني، وأحياناً الأزرق الهادىء، وأحياناً الأحمر الجذّاب، وأحياناً الزهري الناعم. وخياراتها الربيعية غالباً ما تكون من فساتين الكوكتيل ذات الأقمشة المُرهفة والقصّات التي يصل طولها حد الركبة، أو من المعاطف الصيفية ذات الأقمشة الناعمة مع الأحزمة على الخصر.

وتنسّق "كايت ميدلتون" Kate Middleton أجمل الاكسسوارت مع اطلالاتها الربيعية من أحذية ذات كعوب متوسطة الارتفاع وبألوان تلائم ألوان الملابس، ومن قبعات ذات تصاميم مُبتكرة، وشنط يد أنيقة بأحجام صغيرة.

ولكل سيدة تبحث عن أسلوب أنثوي أنيق يجمع بين العصرية والرزانة أنصحها أن تستوحي من دوقة كامبريدج اطلالات ملكية ساحرة!

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