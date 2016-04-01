هادي سليمان يترك دار "سانت لوران" الفرنسية!

منذ فترة والأخبار الصادمة تتوالى على عالم الأزياء، فبعد أن أعلن "راف سيمونز" Raf Simons استقالته من دار "ديور" Dior، و "البير الباز" Alber Elbaz تركه لدار "لانفان" Lanvin استيقظنا اليوم على خبر أن مصمم الأزياء ذو الأصول التونسية "هادي سليمان" Hedi Slimane أعلن تركه لدار "سانت لوران" Saint Laurent.

انضم "سليمان" Slimane لدار "ايف سانت لوران" YSL للمرة الأولى عام 1997 كمساعد مصمم في قسم التسويق ليْرقى بعد ذلك سريعاً الى مصمم أزياء في قسم الأزياء الرجالية، وبعد ذلك استقال من الدار لينضم بعد ذلك الى دار "ديور" Dior أيضاً في قسم الملابس الرجالية، وفي عام 2007 ترك "هادي سليمان" Hedi Slimane عالم تصميم الأزياء ليتفرغ للتصوير والفن، لكنه عاد عام 2012 لينضم لدار "سانت لوران" Saint Laurent كمدير ابداعي للملابس النسائية.

وقد أضاف "سليمان" Slimane الكثير لدار "سانت لوران" Saint Laurent ولاسيما بصمته الشبابية المتمردة المستوحاة من موسيقى "الروك أند رول" والتي لاقت اعجاباً شديداً من قبل عشاق الدار ومن قبل المشاهير أيضاً.

تقول الاشاعة أن دار "سانت لوران" Saint Laurent تفكر بتعيين المصمم البلجيكي الشاب "أنطوني فاكاريلو" Anthony Vaccarello مكان "هادي" Hedi لكنها مازالت اشاعات ولاشيء مؤكد بعد.

بانتظار الأخبار الجديدة التي سنوافيكم بها فور معرفتها، وحتى ذلك الحين نتمنى لـ "هادي سليمان" Hedi Slimane كل التوفيق في رحلته الجديدة المقبلة.