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سعد الحريرى يلتقى بوتين فى روسيا لبحث الأوضاع بلبنان وفراغ منصب الرئاسة

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سعد الحريرى يلتقى بوتين فى روسيا لبحث الأوضاع بلبنان وفراغ منصب الرئاسة سعد الحريرى يلتقى بوتين فى روسيا لبحث الأوضاع بلبنان وفراغ منصب الرئاسة
التقى سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان الأسبق رئيس تيار المستقبل، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، ظهر اليوم الجمعة، وتناقشا خلال اللقاء فى الأوضاع السائدة فى لبنان واستعراض مجهودات الحريرى لإنهاء الفراغ الرئاسى وانتخاب رئيس للجمهورية.

وقال الحريرى فى بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" "توج الرئيس سعد الحريرى زيارته إلى موسكو بلقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى قصر الكرملين بعد ظهر اليوم فى حضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشوق والسيد نادر الحريرى ومستشار الرئيس الحريرى للشئون الروسية جورج شعبان ومستشار الرئيس الروسى للشئون الخارجية يورى اوشكوف والممثل الخاص للرئيس بوتين فى الشرق الأقصى، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف".

وأضاف البيان "استمر اللقاء الذى تخلله حديث منفرد بين الرئيس الروسى والرئيس الحريرى، ساعة كاملة، وتم خلاله بحث الأوضاع السائدة فى لبنان واستعراض الجهود التى يقوم بها الرئيس الحريرى، لإنهاء الفراغ الرئاسى وانتخاب رئيس للجمهورية، كما تم التطرق الى التطورات فى المنطقة خصوصا فى سوريا والجهود التى تبذلها روسيا لإيجاد حل للازمة السورية".

واستطرد البيان "وكان الرئيس الحريرى قد استقبل، أمس، فى مقر إقامته فى موسكو ممثل بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس المطران نيفون صيقلى".

سعد الحريرى يلتقى بوتين فى روسيا لبحث الأوضاع بلبنان وفراغ منصب الرئاسة (1)

سعد الحريرى يلتقى بوتين فى روسيا لبحث الأوضاع بلبنان وفراغ منصب الرئاسة (2)

سعد الحريرى يلتقى بوتين فى روسيا لبحث الأوضاع بلبنان وفراغ منصب الرئاسة (3)

سعد الحريرى يلتقى بوتين فى روسيا لبحث الأوضاع بلبنان وفراغ منصب الرئاسة (4)

سعد الحريرى يلتقى بوتين فى روسيا لبحث الأوضاع بلبنان وفراغ منصب الرئاسة (5)

سعد الحريرى يلتقى بوتين فى روسيا لبحث الأوضاع بلبنان وفراغ منصب الرئاسة (6)

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