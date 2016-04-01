بالصور.. محافظ جنوب سيناء يسلم جوائز الفائزين فى بطولة الترايثلون بشرم الشيخ

حصدت تونس المركزين الأول والثانى، بينما فازت مصر بالمركز الثالث فى الترايثلون رجال المقامة على أرض مدينة شرم الشيخ، بينما فازت الأردن بالمركز الأول سيدات وحصلت الكويت على المركزين الثانى والثالث.

وقام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد ناصر رئيس رئيس الاتحاد المصرى والعربى والإفريقى للترايثلون بتسليم الجوائز للفائزين، بمنطقة خليج نعمة بشرم الشيخ وسط الجماهير والوافدين، وتم عزف السلامين الجمهوريين لتونس والأردن.

- بالصور.. انطلاق البطولة العربية الدولية للترايثلون الثلاثى بشرم الشيخ