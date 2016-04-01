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ضبط محكوم عليه بالمؤبد فى "حريق محكمة مطروح"

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ضبط محكوم عليه بالمؤبد فى "حريق محكمة مطروح" ضبط محكوم عليه بالمؤبد فى "حريق محكمة مطروح"
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمنى، من ضبط محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية حريق محكمة مطروح وإدارة شرطة النجدة، خلال الأحداث التى أعقبت ثورة 30 يونيو.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، اليوم الجمعة، إخطارا بضبط "محمود ع ا"- عاطل، مقيم فى مطروح- المطلوب التنفيذ عليه فى القضية "جنايات عسكرية مطروح" الخاصة بحريق المحكمة وإدارة شرطة النجدة بمطروح والمقضى عليه فيها بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، تم التحفظ على المحكوم عليه المضبوط، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه .


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