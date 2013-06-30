إعلاميون في التليفزيون المصري: باكينام الشرقاوي تسيطر على ماسبيرو "لتشوية المظاهرات"

الشاعر: تلقيت تهديدات بالسجن.. وهناك قائمة جاهزة لاعتقال الإعلاميين حال فشل موجة الثورة الحالية

كتب : محمد مجدى منذ 17 دقيقة

أكدت الإعلامية هالة فهمى المذيعة بالتليفزيون المصري، أن الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، بصحبة أحمد عبد العزيز مستشار الرئيس للشؤون الإعلامية، يسيطران على مبنى ماسبيرو منذ الأمس لتشوية المظاهرات، وعدم توضيح الأعداد الحقيقية للمتظاهرين.

وأضافت فهمي، لـ"الوطن"، أن الشرقاوى تواجدت بقطاع الأخبار واستعرضت خطة التليفزيون لتغطية المظاهرات، مؤكدة على منع المعارضين من الظهور بالتليفزيون مع تبنى وجهة نظر الدولة بخصوص تلك المظاهرات، وشددت فهمى على أن بعض قيادات التليفزيون تم طردهم، وبعدها تم ضم بث العديد من القنوات لعدم تغطية المظاهرات بالشكل المهنى السليم.

ومن جهته، قال الإعلامى جمال الشاعر، لـ"الوطن"، إن شخصية من كبار المسؤولين تدير المبنى منذ الأمس رافضا تسميتها، موضحا أن تنظيم الإخوان يسيطر على المبنى ويرهب الإعلامين العاملين به، ويمنعهم من نقل الحقائق للناس، وأضاف "وصلتنى تهديدات بالسجن والاعتقال كما حدث مع توفيق عكاشة"، مؤكدا وجود قائمة من الاعتقالات لعدد من الإعلاميين المناهضين لسياسات الجماعة حال فشلت الموجة الثانية من الثورة.