قناة العربية تغلق مكتبها في بيروت

كتبت – إنجي لطفي

أعلنت قناة العربية، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، غلق مكتبها في بيروت، حيث ذكرت عدد من المبررات للغلق تمثلت في الظروف الصعبة والتحديات الموجِبَة على الأرض، وحرصاً من قناة “العربية” على سلامة موظفيها و موظفي مزوّدي الخدمات المتعاقدين معها.

وأضافت “العربية”، في سلسلة تغريدات عبر صفحتها الرسمية بـ”تويتر”، أنه تَقرّر إجراء عملية إعادة هيكلة نشاط القناة في لبنان، وهو ما أسفر عملياً عن إقفال المكتب المتعاون في بيروت لقناة العربية وقناة الحدث، موضحة أن القناة ستستمر بتغطية الشأن اللبناني ومتابعته الحثيثة، مستعينةً بنخبة من الخبراء والمُتعاقِدين، ومزوّدي الخدمات على تنوّعهم واختلافهم.

وأكدت قناة العربية على حرصها وعمل ما في وسعها لتسهيل حصول بعض الزملاء المعنيين بقرار إعادة الهيكلة على فرصٍ وظيفية أُخرى، وتؤكد القناة على أن تشدّد لجمهورها الواسع في لبنان ،على استمرار التزامها بتغطية الشأن اللبناني،وهو أمرٌ لم ولن يتوقف او عبر السعي الى ايجاد فرص لهم في أقسام ومكاتب تنضوي تحت مظلة “العربية” أو مع مزوّدي الخدمات المتعاقدين معه.

وتابعت القناة قائلة:”علماً أن عملية إعادة الهيكلة هذه لن تؤثرا إطلاقاً على العلاقة الوطيدة التي تجمع “العربية” بمشاهديها في لبنان والعالم العربي”.