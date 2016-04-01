دراسة أمريكية:الأطفال مرضى السكر من النوع1 عرضة للصرع بمعدل 6أضعاف الأصحاء

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن الأطفال الذين يعانون من مرض السكر من النوع 1 أكثر عرضة للإصابة بالصرع بمعدل 3 أضعاف، مقارنة بالأطفال الأصحاء.

وأشار الباحثون إلى أن الأطفال مرضى السكر من النوع الأول الأقل من 6 سنوات، هم أكثر عرضة لتطوير مرض الصرع بمعدل 6 أضعاف الأصحاء.

ولاحظ الباحثون أن الأطفال الذين لديهم أعلى خطر للإصابة بالصرع هم الذين يعانون من داء السكرى من النوع 1 ويعالجون فى المستشفيات لانخفاض نسبة السكر فى الدم الحاد، لافتين إلى أن لديهم خطر الإصابة بالصرع أعلى بمعدل 16 ضعف بالمقارنة بالأطفال الأصحاء.

ويعرف الصرع بأنه اضطراب فى الدماغ يؤثر على أقل من 1% من سكان الولايات المتحدة، وفقا للمعهد القومى الأمريكى للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية.

وأضاف الدكتور سكوت ستيفنز، طبيب الأمراض العصبية فى مركز الرعاية الشاملة والصرع فى مستشفى جريت نيك، نيويورك، أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى من النوع 1، يجب أن يأخذوا حقن يومية متعددة من الأنسولين أو استخدام مضخة الأنسولين مع إدخالها تحت الجلد لتوصيل الأنسولين، وفقا لجمعية السكرى الأمريكية (ADA).

>ونشرت الدراسة الجديدة على الإنترنت فى31 مارس من مجلة “Diabetologia”، وجاءت نتائجها مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

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