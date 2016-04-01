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بالصور.. "سيمنس" الإلمانية تشحن توربينات محطات إنتاج الكهرباء متوجهة إلى مصر

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بالصور.. "سيمنس" الإلمانية تشحن توربينات محطات إنتاج الكهرباء متوجهة إلى مصر بالصور.. "سيمنس" الإلمانية تشحن توربينات محطات إنتاج الكهرباء متوجهة إلى مصر
بدأت شركة "سيمنس" الألمانية العالمية، المتخصصة فى مجال الهندسة الإلكترونية، فى شحن توربينات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز متوجهة إلى القاهرة.

وأكدت مصادر من داخل الشركة الإلمانية، لـ"اليوم السابع"، أن التوربينات تم شحنها، صباح اليوم الجمعة، وابحرت متوجهة إلى تمهيداً لتركبيها فى محطة بنى سويف.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقى، بمقر الرئاسة، جوزيف كيسر، الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة شركة "سيمنس" الألمانية، يوم 26 فبراير الماضى، لبحث أوجه التعاون بين الشركتين العالميتين، وزيادة نشاطهما فى مصر خلال الفترة القادمة، وكانت وزارة الكهرباء والطاقة فى مصر وقعت 4 عقودا استثمارية فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء 3 محطات كهرباء ومصنع لتوربينات الرياح بتكلفة إجمالية 8 مليارات يورو.

توربينات إنتاج الطاقة الكهربائية - سيمينس (1)

توربينات إنتاج الطاقة الكهربائية - سيمينس (2)

توربينات إنتاج الطاقة الكهربائية - سيمينس (3)


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"سيمنس" تقوم بتطوير مركزين للتحكم فى شبكات الكهرباء بمصر
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مصر 365

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