أخبار عاجلة

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
8 الصبح - د/نيفين أبو شالة توضح ماذا تمثل سنة 2017 لكل برج من الـ 12 برج -
مصدر أمنى : ٢٢ قتيلا و اصابة ٤٢ في انفجار كنيسة مار جرجس طنطا -
النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة فى انفجار كنيسة طنطا -
الأمن يمشط محيط كنيسة مارجرجس.. ويتحفظ على كاميرات المراقبة -
مريض نفسي يتسبب في حريق محل أجهزة طبية بشارع الهرم -
‏‫مساعد وزير الداخلية: عبوة مزروعة داخل الكنيسة سبب انفجار "مارجرجس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غدا.. اللون الأزرق يغطى معالم مصر الأثرية احتفالا باليوم العالمى للتوحد

Google+ Print
غدا.. اللون الأزرق يغطى معالم مصر الأثرية احتفالا باليوم العالمى للتوحد غدا.. اللون الأزرق يغطى معالم مصر الأثرية احتفالا باليوم العالمى للتوحد
يحتفل العالم فى 2 إبريل سنويا باليوم العالمى للتوحد "الأوتيزم" للتوعية بالمرض ودعم حقوق المصابين به وإدماجهم بشكل كامل فى الأسرة البشرية، باعتبارهم قادرون على الإسهام فى خلق مستقبل يتيح العيش بكرامة والفرص للجميع.

وبهذه المناسبة تنظم الجمعية المصرية للأوتيزم "التوحد" احتفالا غد السبت، على مستوى المحافظات، وفى ذلك قالت داليا سليمان رئيسة الجمعية المصرية للأوتيزم إنه تم اختيار اللون الأزرق ليعبر عن اليوم العالمى للتوحد لأنه يعطى أملا فى الحياة بشكل عام وخاصة لمرضى التوحد.

وأضافت داليا "سنضىء بعض معالم باللون الأزرق لينتبه الجميع لمشكلة مرضى الأوتيزم فى مصر، ومن هذه المعالم برج القاهرة، وأجزاء من النيل، ومستشفى 57357، معبد حتشبسوت، وطريق الكباش فى الأقصر ومعبد الكرنك وغيرها من الأماكن الشهيرة فى مصر".

وأشارت رئيسة الجمعية المصرية للأوتيزم إلى أن هدفهم الأكبر هو أن تظهر مصر باللون الأزرق لتفعيل حقوق طفل التوحد ودمجه فى المجتمع وإعطائه حقوقه وتعرف الجميع على أساليب التعامل معه حتى يندمج فى المجتمع بقوة ويكون إنسانا طبيعيا يعيش دون نظرات الألم التى يراها من الآخرين عند مشاهدتهم له.


>غداً.. العالم يحيى اليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد
>

جمعية تقدم لذوى الإعاقة والتوحد: 15% من تعداد السكان مصابون بالتوحد
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين