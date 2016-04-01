غدا.. اللون الأزرق يغطى معالم مصر الأثرية احتفالا باليوم العالمى للتوحد

يحتفل العالم فى 2 إبريل سنويا باليوم العالمى للتوحد "الأوتيزم" للتوعية بالمرض ودعم حقوق المصابين به وإدماجهم بشكل كامل فى الأسرة البشرية، باعتبارهم قادرون على الإسهام فى خلق مستقبل يتيح العيش بكرامة والفرص للجميع.

وبهذه المناسبة تنظم الجمعية المصرية للأوتيزم "التوحد" احتفالا غد السبت، على مستوى المحافظات، وفى ذلك قالت داليا سليمان رئيسة الجمعية المصرية للأوتيزم إنه تم اختيار اللون الأزرق ليعبر عن اليوم العالمى للتوحد لأنه يعطى أملا فى الحياة بشكل عام وخاصة لمرضى التوحد.

وأضافت داليا "سنضىء بعض معالم مصر باللون الأزرق لينتبه الجميع لمشكلة مرضى الأوتيزم فى مصر، ومن هذه المعالم برج القاهرة، وأجزاء من النيل، ومستشفى 57357، معبد حتشبسوت، وطريق الكباش فى الأقصر ومعبد الكرنك وغيرها من الأماكن الشهيرة فى مصر".

وأشارت رئيسة الجمعية المصرية للأوتيزم إلى أن هدفهم الأكبر هو أن تظهر مصر باللون الأزرق لتفعيل حقوق طفل التوحد ودمجه فى المجتمع وإعطائه حقوقه وتعرف الجميع على أساليب التعامل معه حتى يندمج فى المجتمع بقوة ويكون إنسانا طبيعيا يعيش دون نظرات الألم التى يراها من الآخرين عند مشاهدتهم له.

غداً.. العالم يحيى اليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد

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