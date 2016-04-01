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#في_الكلاسيكو - 10 صور تُبرز لك قيمة مباراة برشلونة وريال مدريد

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مرة كل أسبوع وربما مرتين يهرب المشجع من بيته ومن عمله ومن همومه ومن روتينه بحثا عن شاشة تلفزيون أو ربما إلى الإستاد من أجل أن يرى 11 لاعب يمثلون فريقه الذي قرر أن يشجعه في لحظة فرح أو ربما لحظة استعطاف أو لحظة متعة جعلته يرتبط أكثر بتلك اللعبة التي وصفها جاليانو في كتابه بأنها الديانة التي لا يوجد لملحدين بين معتنقيھا.

فعلى الرغم من أي معاناة قد يعانيها أي مشجع مع فريقه فإن مشاهدة كرة القدم واللجوء إليها الآن أصبح شئ يوازي الإدمان فهي تمثل الإلهاء الأفضل لنا عن أي معاناة أخرى في الحياة سواء من مرض أو حرب أو فقر أو أي شئ أخر فهي أقوى من كل هذا ولمدة 90 دقيقة.

وغدا ستقام مباراة برشلونة وريال مدريد كلاسيكو الدوري الإسباني وربما الصور القادمة ستقنعك بأنه كلاسيكو الأرض فبعيدا عن موقف الفريقين في الدوري فهناك العديد من الأشخاص حول العالم سيتجهوا غدا لشاشات التلفزيون من أجل الهروب من واقعهم بحثا عن 90 دقيقة من الخيال الكروي.

الصور:

طفل في بيرو بقميص ميسي يتابع عامل وهو يقوم بعملية تطهير المقابر ضد مرض زيكا

- مارتين ميخا (أ.ب) -

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مظاهره بمدينة طبرق في ليبيا بتواجد تي شيرت ريال مدريد

- مادز نيسين (برلينجسكي) -

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رجل في كييف يودع ابنته قبل التسجيل بالجيش الأوكراني

- جليب جارانيش (رويترز) -

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قطعه من قميص برشلونة على شواطىء جزيرة ليسبوس اليوناينة التي تشهد توافد ألاف من اللاجئيين يوميا

- كونتستانتنيديز (رويترز) -

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طفل بقيمص رونالدو يلعب ببركة مياة بمدينة دياربكرر جنوب تركيا

- إيمري تازجول (أ.ب) -

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عائلة بمخيم لاجئين في كينيا

- سفين تورفين -

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مجموعة لاجئيين سوريين بنقطة تفتيش على حدود مقدونيا وصربيا

- أرميند نيماني (أ.ف.ب) -

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مباراة كرة قدم بساو باولو في البرازيل بتواجد بصمة لريال مدريد وبرشلونة

- ناتشو دوسي (رويترز) -

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أطفال يلاعبون كرة قدم بشوارع بكين في الصين

- جريج بكر (أ.ف.ب)

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اعلام ريال مدريد على مركب شراعي بمدينة اللاذقية في سوريا

- خالد الحريري (رويترز) -

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