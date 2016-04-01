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فيديو.. أغرب تورتة عيد ميلاد «تتحول لرماد في 45 دقيقة»

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فيديو.. أغرب تورتة عيد ميلاد «تتحول لرماد في 45 دقيقة» فيديو.. أغرب تورتة عيد ميلاد «تتحول لرماد في 45 دقيقة»

احتفالًا بعيد الميلاد تقدم “التورتة”، لكن هناك نوع مختلف للتورتة  وهي  المصنوعة من 6 آلاف عود ثقاب، والتي احتاج احتراقها بالكاملة إلى حوالي 14 دقيقة، عاد صاحب قناة “إتش تي دي” على اليوتيوب بفكرة جديدة، وصنع كعكة عيد ميلاد مؤلفة من 3 طبقات، والمادة الوحيدة الداخلة في تركيبتها هي أعواد الثقاب بحسب موقع إليت دايلي.

وعلى الرغم من أن النيران سرعان ما انتقلت من عود ثقاب إلى آخر، ومن طبقة إلى الطبقة التي أسفلها، إلا أن احتراق الكعكة بالكامل وتحولها إلى رماد احتاج إلى حوالي 45 دقيقة و29 ثانية.

وحظي هذا الفيديو بمتابعة تجاوزت 600 ألف مرة منذ نشره على اليوتيوب قبل أيام، وإذا كنت تملك الوقت الكافي لمتابعة كامل العملية، فيمكنك الاسترخاء ومشاهدة النيران وهي تلتهم آلاف أعواد الثقاب.

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