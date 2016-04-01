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وزير الآثار من مقبرة توت عنخ آمون: لا نتائج ومسح رادارى ثالث نهاية أبريل

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وزير الآثار من مقبرة توت عنخ آمون: لا نتائج ومسح رادارى ثالث نهاية أبريل وزير الآثار من مقبرة توت عنخ آمون: لا نتائج ومسح رادارى ثالث نهاية أبريل
أعلن الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، من قلب وادى الملوك، أن العمل فى مقبرة توت عخ آمون غربى الأقصر مازال مستمراً، ولم يتم الإعلان عن أية نتائج حالياً، مؤكداً أن الخطوة المقبلة ستتم نهاية شهر أبريل الجارى، بعمل مسح رادارى ثالث يتوغل بعمق 40 متر فأكثر فى الحائط الشمالى للمقبرة، للتأكد من الصور التى تم رصدها فى المسح الرادارى الأول والثانى.

وأضاف وزير الآثار – فى لقاء صحفى بمقبرة توت عنخ آمون – أنه سيتم إعلان نتائج المسح الرادارى الثالث يوم 8 مايو المقبل داخل المتحف القومى للحضارة من قبل أعضاء اللجنة المصرية الأمريكية التى تعمل فى البحث عن الكشف الآثرى الذى من المفترض أنه تطبيقاً لنظرية العالم البريطانى نيكولاس ريفيز بوجود مقبرة نفرتيتى خلف مقبرة توت عنخ آمون.

الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار (1)

الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار (2)

الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار (3)

الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار (4)

الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار (5)

الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار (6)

الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار (7)

الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار (8)

الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار (9)

الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار (10)

الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار (11)

الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار (12)


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