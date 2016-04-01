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الطائرات التركية تقصف مواقع فى شمال العراق

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الطائرات التركية تقصف مواقع فى شمال العراق الطائرات التركية تقصف مواقع فى شمال العراق

>قال الجيش التركى، فى بيان إن الطائرات الحربية شنت غارات على شمال العراق، اليوم الجمعة، ودمرت مخازن ذخيرة ومخابئ فى منطقة توجد بها معسكرات لحزب العمال الكردستانى المحظور.

وذكر البيان، أن أربع طائرات إف-16 دمرت أهدافا فى منطقة زاب، صباح اليوم فيما استهدفت 8 مقاتلات إف-4 فى وقت لاحق أهدافا فى منطقة متينا.

وتستهدف تركيا بشكل منتظم معسكرات حزب العمال الكردستانى ومعاقله فى شمال العراق الجبلى منذ انهار وقف لإطلاق النار استمر عامين ونصف العام فى يوليو الماضى مما فجر أسوأ موجة قتال منذ عقود بين قوات الأمن ومقاتلى الحزب.
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