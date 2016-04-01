إخلاء منطقة الانفجار بفرنسا من السكان.. والشرطة: ليس عملا إرهابيا

أخلت قوات الأمن فى فرنسا المنطقة التى وقع بها انفجار ناتج عن تسرب غاز فى العاصمة باريس من السكان، فيما أكدت الشرطة الفرنسية أن الانفجار ليس نتيجة أى أعمال إرهابية.

وكان قد تداول عدد من مدونى موقع التدوين المصغر "تويتر" فيديو يوضح تصاعد النيران من أحد المبانى السكنية فى قلب العاصمة الفرنسية باريس، بعد تداول أنباء عن وقوع انفجار بها منذ قليل.

وأكد مدونو الموقع أن الحادث ليس فيه شبهة إرهابية، وأنه مرتبط بانفجار خط غاز بمبنى فى الدائرة السادسة فى مدينة النور، وأنه ناتج عن انفجار خط غاز، مشيرين إلى أن قوات الدفاع المدنى أخلت المكان من المواطنين.

بالفيديو.. تصاعد الأدخنة الناجمة عن انفجار خط غاز فى باريس