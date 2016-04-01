أخبار عاجلة

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
8 الصبح - د/نيفين أبو شالة توضح ماذا تمثل سنة 2017 لكل برج من الـ 12 برج -
مصدر أمنى : ٢٢ قتيلا و اصابة ٤٢ في انفجار كنيسة مار جرجس طنطا -
النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة فى انفجار كنيسة طنطا -
الأمن يمشط محيط كنيسة مارجرجس.. ويتحفظ على كاميرات المراقبة -
مريض نفسي يتسبب في حريق محل أجهزة طبية بشارع الهرم -
‏‫مساعد وزير الداخلية: عبوة مزروعة داخل الكنيسة سبب انفجار "مارجرجس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

للمرة الثانية.. سقوط "دبش" كوبرى المحلة بعد ترميمه وإصابة أحد العمال

Google+ Print
للمرة الثانية.. سقوط "دبش" كوبرى المحلة بعد ترميمه وإصابة أحد العمال للمرة الثانية.. سقوط "دبش" كوبرى المحلة بعد ترميمه وإصابة أحد العمال
شهد كوبرى طريق المحلة كفر الشيخ الدولى، أمام قرية نمرة البصل التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، سقوط "الدبش" الموجود فى جدار الكوبرى، مرة أخرى، بعد إعادة ترميمه بالأسمنت، وتسبب فى إصابة أحد العمال وتم نقله إلى المستشفى.

ولم يمض ساعات على إعادة الدبش إلى مكانه حتى سقط على العمال المشاركين فى إصلاح الكوبرى.

وكشف مصدر مسئول بمجلس مدينة المحلة، أن المسئولين بهيئة الطرق والكبارى أصروا على ترميم الكوبرى ليلاً دون الانتظار حتى سطوع الشمس.


>- بالصور.. تبادل الاتهامات بين المحافظين و"النقل" فى انهيارات الكبارى.. محافظ الغربية: فحص الكوبرى لبيان العيوب وإحالة الواقعة للنيابة حال ثبوتها.. ونائب محافظ كفر الشيخ: أرواح المواطنين لا تقبل الهزار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365