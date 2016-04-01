للمرة الثانية.. سقوط "دبش" كوبرى المحلة بعد ترميمه وإصابة أحد العمال

شهد كوبرى طريق المحلة كفر الشيخ الدولى، أمام قرية نمرة البصل التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، سقوط "الدبش" الموجود فى جدار الكوبرى، مرة أخرى، بعد إعادة ترميمه بالأسمنت، وتسبب فى إصابة أحد العمال وتم نقله إلى المستشفى.

ولم يمض ساعات على إعادة الدبش إلى مكانه حتى سقط على العمال المشاركين فى إصلاح الكوبرى.

وكشف مصدر مسئول بمجلس مدينة المحلة، أن المسئولين بهيئة الطرق والكبارى أصروا على ترميم الكوبرى ليلاً دون الانتظار حتى سطوع الشمس.

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