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إحباط محاولة تهريب 188 هاتفا محمولا بمطار برج العرب الدولى

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إحباط محاولة تهريب 188 هاتفا محمولا بمطار برج العرب الدولى إحباط محاولة تهريب 188 هاتفا محمولا بمطار برج العرب الدولى
صرح الطيار حسنى حسن يوسف، مدير مطار برج العرب الدولى، أن شرطة أمن الموانئ برئاسة العميد عاطف موافى، ورئيس المباحث العميد محمود الكمونى، بالاشتراك مع مصلحة الجمارك المصرية، قد تمكنت من ضبط الراكب ( م.غ) مركز فوة محافظة كفر الشيخ وبحوزته 188 هاتفا محمولا (ماركة سامسونج) موديلات مختلفة، و172 شاحن سامسونج و170 هاند فرى، و30 usb.

وقدرت المضبوطات بإجمالى مبلغ 165 ألف جنيه، وكان الراكب قد وصل على رحلة "إير ليجر" القادمة من جدة رقم (4406)، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم.

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