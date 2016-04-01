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المسافرون العرب إلى "بروكلين"

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الجمعة 01-04-2016 18:44

تحلو السياحة في مدينة "نيويورك" الأمريكية، وتحديداً بـ"بروكلين" النابضة بالحياة والحيوية. المسافرون العرب إلى هذه الوجهة، مدعوون إلى:

- التنزه على طول جسر "بروكلين" الممتدّ فوق النهر (إيست ريفر). ان طول الجسر هو 1825 متراً، ويصل بين منطقتي "مانهاتن" و"بروكلين" في داخل "نيويورك"، ويُعتبر واحداً من الجسور المعلّقة الأقدم في الولايات المتحدة، والأطول في العالم، منذ افتتاحه في سنة 1903. وقد أصبح اليوم رمزاً لمدينة "نيويورك"، بعد أن استغرق بناؤه 14 سنةً بتكلفة 15.000.000 دولار أمريكي.

نشاطات السياحة في قبرص
- زيارة حديقة "بروسبكت بارك" الواقعة في قلب مدينة "بروكلين"؛ كان صمّم الحديقة فريدريك لو أولمستد وشريكه كالفرت فو، الذي أعدّ أيضاً "سنترال بارك" في "مانهاتن". هي تقدّم مروحة من النشاطات والفعاليات على مدار العام، ما يجعلها وجهة هامّة للسكان المحليين والزائرين على السواء. هناك، يمكن المتعة بجولة بالقارب في مركز "أودوبون"، وركوب الخيل، وصيد السمك...
- استقلال القطار في اتجاه "كوني ايلاند" الواقعة في الجزء الجنوبي من "بروكلين"، حيث تحلو السباحة في المحيط الأطلسي.
- الجولة في "ذا نيويورك أكواريوم" الواقع على طول الممر بالقرب من جزيرة "كوني" في "بروكلين"، ويضم أكثر من 8000 حيوان. يهدف "الحوض" إلى تثقيف الزائرين حول النظم الإيكولوجية المائية، وتشجيعهم على الحفاظ عليها. هناك، يُمنع التدخين، كما تتوفّر عربات الأطفال والكراسي المتحركة، وتستغرق الجولة حوالي ساعتين، وتشمل المرور بالمعروضات التي تعمل باللمس والتغذية الحيوانية على مدار اليوم لأسماك القرش وطيور البطريق والفقمة وثعالب البحر. كما يمكن للسائحين التسكع على شاطئ البحر حيث يقبع مقهى يقدم مجموعة متنوعة من المأكولات والوجبات الخفيفة.
ان أوقات الزيارة في "ذا نيويورك أكواريوم"، خلال الربيع والصيف تمتدّ من أول أبريل/نيسان حتى أول سبتمبر/أيلول، وذلك من العاشرة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر، مقابل 13 دولاراً للبالغين و9 دولارات للأطفال بين 3 و12 سنة، فيما الدخول مجاني لمن هم دون 3 سنوات.

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