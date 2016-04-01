بالصور.. مطار الغردقة يحتفل بـ"يوم اليتيم" باستضافة 55 طفلا وتقديم الهدايا

احتفل مطار الغردقة الدولى بيوم اليتيم، اليوم الجمعة، باستضافة أطفال أيتام وإعداد جولة لهم داخل المطار.

يبلغ عدد الأطفال الذى استضافهم المطار اليوم، 55 طفلاً، وتجولوا داخل مطار الغردقة وشرح العاملون لهم التطوير الموجود به.

من جانبه رحب اللواء محمد صادق الشورى، بمدير مطار الغردقة، بالأطفال، وتم توزيع هدايا عليهم من لعب أطفال المقدمة من مطار الغردقة والشركات العاملة به.

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