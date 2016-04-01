اعملى زى أمهات المخترعين لو حتى قدراته بسيطة.. 8 نصائح لتنمية ذكاء طفلك

الدكتور أمجد العجرودى، استشارى النفسية، ومدير المركز الإقليمى للصحة النفسية، نصح كل أم بضرورة استغلال قدرات طفلها، حتى وإن كان محدود الذكاء، بالكثير من الحيل منها:
- تنمية قيمة الأسرية وزيادة ثقته بنفسه قبل سن الدراسة، فالطفل يرى نفسه فى عيون أبويه، وإذا كانا دائمى المدح له ولصفاته وذكاءه زادت ثقته فى قدراته.
- لا تجعلى طفلك يلتفت لمن ينهره أو يطلق عليه لفظ محدود الذكاء، وقومى بتقريب أصدقائه والأساتذة المقتنعين بقدراته واجعليهم يشعرونه بقدراته لتزيد ثقته.
- ابتعدى عن أسلوب التهديد أو المعايرة أو التقليل من طفلك مهما أخطأ فقد تكسره هذه الكلمات للأبد.
- ابحثى عما يميز طفلك، فقد يكون صوته جميلاً فى الإلقاء، أو رسام ماهر، وعززى بكل الطرق هذه الصفة، ليشتهر بها فى مدرسته ويصبح أكثر ثقة بالنفس.
- لا تعطه مهام أكبر من ذكائه، بل اجعليها فى مستوى ذكائه حتى لا يصاب بالإحباط.
- اعطه كورسات أو ساعديه على تعزيز قدراته المحدودة، فى الكتابة أو مادة بعينها، ولا تكونى لحوحة.
- اهتمى بتدعيمه نفسيًا، ولم شمل أصدقائه اللذين يحسنون فهمه، وأحبائه من العائلة، ودائمًا ما تمدحيه أمامهم.
- اجعليه يمارس الهواية التى يتميز بها، أمام أصدقائه وزملائه لينال الثقة.
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