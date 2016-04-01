أستاذ طب نفسى: الحشيش المصرى غير أى حشيش وأضراره الحديثة أخطر

كشفت مؤخرًا دراسة أمريكية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية ونشرت بالمجلة الطبية " Clinical Psychological Science" عن 5 سمات للمراهقين الذين يدخنون الحشيش بكثافة، حيث أشارت إلى أنهم غالبا ما يعملون فى وظائف متواضعة، ولا يحصلون على نقود كافية، وكما أن هؤلاء الأشخاص يكونون غالبًا قليلى الطموح، وكما أنهم غالبًا ما يمارسون سلوكيات مرفوضة مثل الكذب والسرقة، وكما أنه غالبًا ما يكون أكثر عنفًا.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عادل الحديدى، أستاذ الطب النفسى بجامعة المنصورة، وزميل الجمعية الأمريكية للطب النفسى وعلاج الإدمان، أنه يتفق مع أغلب ما توصلت إليه الدراسة الجديدة، موضحًا أنه على الرغم من وجود محاولات لتقنين الحشيش فى بعض الدول الغربية إلا أن المؤتمرات الطبية الأخيرة حذرت منه وأشارت أنه مع ارتفاع معدلات انتشاره واستخدامه بدأت تظهر له أضرار جديدة لدرجة تفوق أضرار تدخين السجائر.

وأضاف الحديدى أن من أبرز أضرار الحشيش أنه يتسبب فى ضعف بالذاكرة والتركيز ويصيب الإنسان بضعف الرغبة والتبلد ويقلل الدافع والحافز لديه والعديد من الأضرار الأخرى، لافتًا أنه يستخدم فى العلاج بشكل محدود جدًا وبجرعات معينة لبعض المرضى، بينما الحشيش المنتشر فى مصر لا تتوفر فيه هذه الشروط لأنه يتم تخليطه بمواد أخرى ما يجعله أكثر خطورة.

أضرار الحشيش فى الأبحاث

>وكشفت الأبحاث الطبية الحديثة أن الحشيش يرفع خطر الإصابة بالشيزوفرينيا والاكتئاب والغباء والجلطة الدماغية ويضعف الخصوبة وسرطان الخصية والعديد من الأضرار، وذلك حسبما نشر بالمجلة "Neuroscience" و"JAMA".

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