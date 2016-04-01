الليلة.. ظافر العابدين في ضيافة «معكم» على cbc

تستضيف الإعلامية “منى الشاذلي” في برنامج “معكم.. منى الشاذلي” المذاع على فضائية CBC اليوم ،الممثل التونسي “ظافر العابدين” في إطار اختياره سفيرًا للنوايا الحسنة في مجال الفنون من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

ويتحدث “ظافر” خلال حواره مع “الشاذلي” عن مرحلة الطفولة في حياته، والظروف التى نشأ فيها، وكيف تحول من لاعب كرة ماهر إلى عارض أزياء، وقصة التحاقة بعالم السينما الغربية والتليفزيون.

وروى النجم التونسي “ظافر عابدين” مجموعة من المواقف الكوميدية التى حدثت لها خلال حياته، منها دوره في فيلم “شيفرة دافنشي” مع النجم العالمى “توم هانكس” وأسباب عدم إذاعة مشهده في الفيلم الذى حقق ايرادات كبيرة حول العالم.

> وسألت الإعلامية “منى الشاذلي” النجم “ظافر عابدين” عن قصة زواجه من إنجليزية، وعن قصص حبه الأولى، وتفاصيل أخرى عن حياته الشخصية والعائلية.

وفي الحلقة نفسها، استضافت الإعلامية منى الشاذلي مهندسة الكومبيوتر “سميرة نجم” التى قامت بابتكار تطبيق جديد لتقليل الزحام عن طريق الوصول إلى الوجهات بركوب سيارات الغير مجانًا، وفاز التطبيق بالمركز الثاني في واحدة من أهم المسابقات العالمية لتطبيقات المحمول في إسبانيا.

وتضم الحلقة أيضا فقرة عن قصة حب بين اثنين من لاعبى الكيك بوكس.

وتستضيف “الشاذلي” خلال الحلقة، المقرر عرضها الجمعة المقبلة مجموعة من طلبة الطب والهندسة، الذين فعلوا مبادرة جديدة لإطعام المغتربين من رواد المستشفيات مجانًا، عن طريق عمل ثلاجة تحتوى على المأكولات والمشروبات في مستشفيات جامعة القاهرة.