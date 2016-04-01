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مؤتمر صحفي لوزير الآثار لإعلان نتائج المسح الراداري بمقبرة توت عنخ آمون‎

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مؤتمر صحفي لوزير الآثار لإعلان نتائج المسح الراداري بمقبرة توت عنخ آمون‎ مؤتمر صحفي لوزير الآثار لإعلان نتائج المسح الراداري بمقبرة توت عنخ آمون‎

الدكتور خالد العناني، وزير الآثار (أرشيفية)

مراسل «ONA»:

يعقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا أمام مقبرة الملك توت عنخ أمون بمنطقة وادي الملوك الأثرية في الأقصر، وذلك لإطلاع الرأي العام في الداخل والخارج على الأعمال التي تمت بالمقبرة لإعلان نتائج عمليات المسح الراداري التي أجريت بالمقبرة للتأكد من نظرية عالم الآثار البريطاني نيكولاس ربفز التي ترجح وجود مقبرة الملكة نفرتيتي خلفها  .

وقال وزير الآثار في تصريحات سابقة له، إنه في حال أن ثبت من عمليات المسح الرادري وجود مقبرة أثرية خلف مقبرة توت عنخ آمون فسيتم فتح ثقب في الجبل خلف المقبرة بقطرة بوصة مبدئيا حفاظا علي نقوش مقبرة توت عنخ آمون .

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