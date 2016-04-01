بالصور.. إسرائيل تعرض تماثيل للملكين رمسيس وتحتمس الثالث فى متحفها بالقدس

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية مجموعة من الصور للآثار المصرية التى يتم عرضها فى متحف إسرائيل بمدينة القدس خلال معرض يحمل اسم "الفراعنة فى أرض كنعان"، والذى سيستمر حتى شهر أكتوبر المقبل.

وذكرت الصحيفة أن عمليات الحفر التى قام بها الباحثون والخبراء الإسرائيليون عن الآثار الفرعونية المصرية القديمة فى فلسطين، أسفرت على العثور على المئات من القطع الأثرية، وخاصة تلك التى تعود إلى 3500 سنة، والتى تؤرخ فترة تواجد الفراعنة القدماء على أرض كنعان (فلسطين).

وأوضحت الصحيفة أنه خلال سيطرة الإمبراطورية المصرية، تحولت مدينة يافا للمقر الاستراتيجى للدولة الفرعونية بهدف استقرار الحكم الفرعونى هناك، مشيرة إلى أنه من أهم القطع التى يتم عرضها أجزاء من القلاع الحصينة، التى قام الفراعنة ببنائها وخاصة فى ظل حكم الملك الفرعونى رمسيس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم عرض قطع أثرية لكتابة اسم الملك رمسيس على الجداران بالألوان الأحمر والأصفر الزاهية، تخليدا لاسمه فى أرض كنعان، وكذلك تمثال خاص به، وتمثال أخر خاص بالملك تحتمس الثالث الذى يعد أكثر الملوك الذين عاشوا فى حكم أرض كنعان.

وعرضت مخطوطات مكتوبة على نبات البردى والمراسلات التى كانت تنقل بين المصريين وبعضهم فى أرض كنعان، وكذلك مجموعة من الحلى الخاص بالمرأة المصرية، حيث حرص الجنود المصريون قديما على الانتقال مع زوجاتهم ،كما عرضت بعض من المستلزمات اليومية التى يقوم المصرى القديم باستخدامها مثل الأوانى الفخرية والأدوات التى يستخدمها فى الزراعة، والرى وأدوات القتال، وكذلك مسلات، التى حفر عليها الحياة اليومية للمصرى القديم فى كنعان.

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