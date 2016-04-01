بالصور.. متظاهرو القائد إبراهيم يحتفلون بعودة الطائرة المصرية المختطفة سالمة

نظم متظاهرو القائد إبراهيم، تظاهرة اليوم عقب صلاة الجمعة، وذلك احتفالا بعودة الطائرة المصرية المختطفة إلى قبرص سالمة، والتى كان على متنها 55 راكبًا من مصر وجنسيات مختلفة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها عبارات الشكر للإدارة المصرية الناجحة للأزمة، وعودة جميع المخطوفين سالمين، مرددين هتافات " تحيا مصر".

من جهة أخرى، احتفل المتظاهرون أيضا بيوم اليتيم، ورفعوا لافتات كتبوا عليها عبارات الاحتفال بيوم اليتيم، مؤكدين أن مصر هى أم للجميع ولا يوجد من أبناء الشعب المصرى من هو يتيم، فى ظل وجود تكاتف حقيقى بين أبناء الشعب.

متظاهرو القائد إبراهيم يرفعون صور شهداء العريش ويطالبون بالقضاء على الإرهاب