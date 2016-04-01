تواصل هطول أمطار الخير على عجمان

شهدت عجمان منذ ليلة الخميس الماضي هطول أمطار تراوحت ما بين بسيطة ومتوسطة ، وأصبحت الأجواء لطيفة مما جعل غالبية السكان يتوجهون الى الشاطئ ومنطقة المارينا بأسرهم للاستمتاع بالأجواء الجميلة.

وأكدت شرطة عجمان ان الاحوال المرورية تسير على ما يرام ولم تقع حوادث مرورية بليغة بسبب هطول زخات المطر ، ومن جهتها اكدت دائرة البلدية والتخطيط ، عمل فرق الطوارئ في سحب مياه الأمطار التي تجمعت في مناطق متفرقة في الإمارة بهدف تسهيل حركة السير والمرور.

وصرح العقيد علي حميد المسيبي مدير ادارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان ، بعدم وقوع حوادث مرورية بليغة بسبب هطول الأمطار المتواصلة ، كما لم تتأثر الحركة المرورية بسقوط الامطار.

واشاد المسيبي بجهود دائرة البلدية والتخطيط في سحب مياه الامطار من على الدوارات والطرقات الرئيسية والفرعية مما ادى الى انسيابية حركة السير والمرور .

ومن جانبها اكدت دائرة البلدية والتخطيط على عمل فرق الطوارئ في عملية ازالة اثار مياه الامطار من الشوارع الرئيسية والفرعية في المناطق التي تأثرت بالأمطار ، ومواصلة عمل الفرق على مدار اربع وعشرين ساعة للإشراف على عمل آليات ومكائن شفط مياه الامطار الموزعة في احياء المدينة ، كما يتلقى مركز التواصل التابع للدائرة ملاحظات وشكاوى الجمهور على مدار الساعة لتقديم الخدمات المطلوبة.

واستمتع السكان مع أسرهم وذويهم بالأجواء على امتداد شاطئ عجمان ومنطقة المارينا حيث هطول زخات من الامطار الخفيفة.