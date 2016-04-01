السبت أولى حلقات «تحيا الستات» على راديو مصر

كتبت – إنجي لطفي

ببدأ راديو مصر إذاعة برنامج جديد يعرف بـ« تحيا الستات» اعتبارا من السبت غدا، البرنامج من تقديم جيهان الشعراوي الصحفية بجريدة الأهرام.

ويذاع يومي السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة الواحدة ظهرا وحتي الثانية ظهرا.

صرحت مآثر المرصفي مديرة محطة راديو مصر بأن البرنامح يمثل إضافة قوية للمحطة نظرا لخلو الخريطة البرامجية من برنامج متخصص معني بقضايا المرأة مضيفة ام البرنامج سيطرح كافة القضايا الخاصة بالمرأة التي تمس حياتها اليومية والتي يتم اختزالها في معظم البرامج المعنية بالمرأة في الموضة والتجميل وذلك في معالجة خفيفة تميل في بعض الأحيان إلي المعالجة الساخرة الذي تتميز به الإعلامية جيهان الشعراوي.